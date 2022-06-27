Yolculuklarda araç sıkıntısına dijital çözüm

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan 79 turizm firması ve bunun yanında 160 bireysel araç sahibiyle hizmet veren proje ile kullanıcılar tur ve seyahat faaliyetlerini herhangi bir acenteye bağlı kalmadan düşük maliyetle gerçekleştirme imkanı buluyor.

Girişimci Barış İşlek, yolcu taşımacılığında ortaya çıkan sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla ulaşım sektörünü dijitale taşıdı. İşlek, 2015 yılında kurduğu Türkiye'nin ilk dijital turizm firması ile servis işletmecilerini ve araç sahiplerini aynı platformda buluşturdu. Proje ile araç sahiplerinin tedarikçi olarak sisteme katılmasına imkan sağlayan Barış İşlek, sektörün araç bulma sorununa da çözüm üretiyor.

Daha hızlı ve daha ekonomik yolculuk

Yeni nesil e- ticaret şirketiyle tur ve servis yolculuklarında vatandaşlara kolaylık sağlanırken kullanıcılar, tur ve seyahat faaliyetlerini herhangi bir acenteye bağlı kalmadan hem daha düşük maliyetle hem de daha hızlı bir şekilde dijital uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. Uygulamanın nasıl çalıştığına ilişkin bilgi veren Barış İşlek, “Geliştirdiğimiz sisteme internet üzerinden ya da İOS ve Android uygulamaları aracılığıyla giren yolcular, nereye gideceklerini belirterek fiyat teklifi talep ediyor. Sisteme kayıtlı servis şirketleri ve bireysel araç sahipleri de gelen talebe en uygun teklifi veriyor. Yolcular, araç sahipleri tarafından verilen teklifleri değerlendirip, kendilerine en uygun teklifi seçerek seyahat edebiliyor. Ayrıca uygulama servis şirketleri ve araç sahiplerini korurken tur firmaları arasında haksız rekabeti de önlemeyi amaçlıyor. Sistemin belirttiği tahmini transfer bedelinin yüzde 30'una kadar ıskonto yapılabiliyor” diye konuştu.

Sisteme kayıtlı servis şirketleri ve bireysel araç sahiplerine her zaman önem verdiklerinin altını çizen Barış İşlek, “Çözüm ortaklarımıza akaryakıtlarını sitemiz üzerinden alabilme kolaylığı da sağladık. Bu da turizm ekosistemine bir katkı oldu. Çözüm ortaklarımız yakıt masraflarını ceplerinden karşılamak yerine verdiği hizmetin karşılığında akaryakıt alabiliyor” ifadelerini kullandı.

Dijital ulaşıma yoğun ilgi

Sistem İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan 79 turizm firması ve bunun yanında 160 bireysel araç sahibiyle hizmet veriyor. Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Barış İşlek, “Platformun günlük transfer hacmi 3 binin üzerinde. Bu platforma daha çok Arap turistler rağbet gösteriyor. En çok talep İstanbul ve Bursa'dan geliyor. Önümüzdeki süreçte hedefimiz ise 81 ilde hizmet verebilmek” açıklamasında bulundu.