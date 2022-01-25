Yolda bırakılan araçlar trafiği durdurdu

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından hayat durma noktasında gelirken, birçok yol trafiğe kapandı. Saatlerce yollarda mahsur kalan insanlar ise çareyi arabalarını yola bırakıp evlerine gitmekte bulurken, bırakılan araçlar Hadımköy yolunu tamamen trafiğe kapattı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da başlayan kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Şehirde hayat adeta durma noktasına gelirken, şehrin en önemli ulaşım yollarından olan E-5 Karayolu ve Tem Otoyolu saatlerce araç trafiğine kapandı. E-5 Hadımköy bağlantı yolunda mahsur kalan vatandaşlar, yaşanan durum karşısında araçlarını yolda bırakarak evlerine gitmeye çalıştı. Sabah saatlerine kadar yetkililer yolu açmaya çalışsa da yolda bırakılan araçlar sebebiyle E-5 Hadımköy bağlantı yolunda birçok nokta trafiğe açılamadı.

“16 saattir mahsur kalmış durumdayız”

Dün akşam saatlerinden bu yana yolda olduğunu söyleyen vatandaş, “Dün akşam 16.00'dan beri yoldayım. Bu geçen sürede sadece 1 buçuk kilometre yol gidebildim. İleride tır ve benzeri araçlar yolda kalmış. Yetkililer karşı şeride geçebilmemiz için bir yol açıyorlar. Umarım kısa sürede yolu açarlar çünkü 16 saattir burada mahsur kalmış durumdayız” dedi.

Yolda kalmış başka bir vatandaş ise “Şu anda tam anlamıyla bir doğal afet yaşıyoruz. Yaklaşık 6 saattir yollardayız, baya bir zorlandık. Haberlerde diğer ana yol güzergahlarının açıldığını gördük ama bu bölgede herhangi bir çalışma bulunmuyor hala” dedi.