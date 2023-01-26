Tezhip sanatçısı Berna Karabulut ve 11 öğrencisinin 64 eserden oluşan “Yolda” isimli tezhip sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu. Klasik ve modern sanat ilişkisiyle harmanlanan sergi, 19 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür sanat çalışmalarına hız kesmeden devam eden Üsküdar Belediyesi Berna Karabulut ve 11 öğrencisinin sanatın köklerinden başlayan bir yol hikayesini eserlerle anlattığı “Yolda” isimli tezhip sergisinin açılışı Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Klasik ve modern sanat ilişkisi ile harmanlanan 64 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçı Berna Karabulut sergi açılışında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'e İstanbul'un Lalesi isimli tezhip tablosunu hediye etti. Sanatseverler 19 Şubat tarihine kadar “Yolda” tezhip sergisini ziyaret edebilecek.

Tezhip sanatçısı Berna Karabulut, “Sergimizi 11 öğrencim ile bir arada meydana getirdik. Eserlerimiz 9 ila 4 yıl arasında sürelerde eğitimleri devam eden öğrencilerimin eserleri. Sergiye başlangıçtan bugüne bütün eserleri koymak üzere bir yola çıktık. Çünkü biz tezhipin bir yolculuk olduğunu düşünüyoruz, bunun bir sonu olmadığını düşünüyoruz. Bu anlamda da hem yeni başlayacaklara hem de sergiyi gezen herkese bunun bir yolculuk olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu nedenle burada çok temel seviyede eserlerde görecek ziyaretçiler. Hem de gayet profesyonel seviyede eserler görecekler. Ben herkesi bu yola şahitlik etmek için çağırıyorum. Sergimizde 64 eser var toplam 12 kişiye ait. 64 eserin yaklaşık 50 tanesi klasik seviyede diyebileceğimiz eserler, serbest tasarımlarda var içerisinde” dedi.

Sergiyi ziyaret eden sanatçı Hikmet Barutçugil, “Cumhuriyet tarihinin yarısına kültür ve sanat alanında özellikle geleneksel sanatlar alanında şahit olan birisiyim. Başladığım yıllarda 70'lerde bu sanatlar kaybolmak üzereydi. Tezhiple ilgili bilinen iki kişi vardı, sadece iki kişi. O günlerden bu günlere gelebileceğimizi hayal bile edemezdik. Biz kültür ve sanatta uluslararası olmak istiyorsak önce ulusal olmamız gerekiyor. Yüzyıllardır atalarımızdan bize gelen kültür mirasını güncelleyerek, daha da zenginleştirerek yaşatmak zorundayız. O zaman bizden sonraki nesiller için bir medeniyet kurabiliriz. Bu bakımdan bu sergi çok önemli. Tezhip, hat sanatının bu günlere gelmesini görmek ziyadesiyle bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Sergiyi gezmeye gelen Filiz Kuş, “Aslında ben böyle yerlere fazla gelmiyordum. Arkadaşımın sergisi olduğu için katıldım. Çok beğendim çok başarılı buldum. Bundan sonra bu tip sergileri daha çok gezmeye karar verdim, çok başarılılar ellerine sağlık. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.