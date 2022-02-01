Yolda yürüyen kadının kafasına kar kütlesi düştü

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde iddiaya göre bir binanın çatı temizliği esnasında bir kadının üzerine kar kütlesi düştü. Kadın yere yığılırken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın çatı temizliği esnasında marketten çıktıktan sonra evine doğru ilerleyen kadının üzerine kar yığınları ve buz düştü. Acıyla yere yığılan kadının o anları ise kameraya yansıdı.

"Güvenlik şeridi almak çok önemli"

Yaşanan olay üzerine konuşan cadde üzerinde esnaf olan Erkan Temur, “Kar yağışı bitti ama çatılarını temizleyen arkadaşlar duyarsız olabiliyorlar aşağıya bakmıyorlar. Bu çatı temizliği güvenlik şeridi oluşturularak yapılmalı ve çok dikkat edilmeli. Aksi takdirde geçen gün yaşadığımız gibi birçok olay yaşayabiliriz” dedi.