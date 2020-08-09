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Yoldan çıkan otobüs drone ile görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii’nde yaşanan feci kaza sonrası ekipleri olay yerindeki çalışması sürerken kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde yaşanan feci kaza sonrası ekipleri olay yerindeki çalışması sürerken kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.


Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 5 kişi hayatını kaybederken 26 kişi ise yaralanmıştı. Feci kazaya ilişkin ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor. Ekiplerin çalışması sürerken kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.

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