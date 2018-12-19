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Yollar sel suları ile doldu

Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, yollar sel suları ile doldu.

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, yollar sel suları ile doldu.


İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Arnavutköy'de hayatı olumsuz etkiledi. Boluca Merkez Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerini su basarken, yollar sel suları ile doldu. Dükkanı yağmur suları ile dolan bir vatandaş da kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Yolun kenarında bulunan rögarların dolu olması sebebi ile yollarda su birikintileri oluştu. Yolda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin tahliye çalışması sürüyor.

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