İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolun karşısına geçen köpeğe çarptı, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti

Başakşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Bahçeşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeğe çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan yola devam etti. O anlar cadde de bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, caddenin karşısına geçmeye çalışan köpeği fark etmeyen sürücünün önce köpeğe çarptığı sonrasında ise bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.