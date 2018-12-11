Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otomobil çarpması sonucu feci şekilde yaralandı

İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki yaşlı adama otomobil çarptı. Kaza sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adam, tıp fakültesi öğrencisi Furkan Tereci'nin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Fatih Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinden karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Yusuf Kayapınar isimli yaşlı adama seyir halindeki 34 UD 9822 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adama ilk müdahaleyi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Tereci yaptı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaşlı adama müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise bulvar üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından sedyeye bindirilen yaşlı adam ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Yaralıyı görünce ilk müdahalesini yaptım”

Yaşlı adama müdahale ettiğini söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Tereci, “İlk müdahalesini yaptım. Bir sıkıntısı yoktu. Asıl sıkıntı yayanın alt geçidi kullanmayıp yolu tercih etmesi. Ben ses duyarak geldim olay yerine. İlk muayenesini yaptım. Ben tıp fakültesi öğrencisiyim. Durumu iyiydi. En azından bilinci açıktı” dedi.