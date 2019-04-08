İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yöresel ürünler bu pazarda

KAYSERmall Outlet AVM, Yöresel Ürünler Pazarı’na ev sahipliği yapıyor.

KAYSERmall Outlet AVM, Yöresel Ürünler Pazarı'na ev sahipliği yapıyor.



KAYSERmall Outlet, 4 Nisan da kurulan Yöresel Ürünler Pazarı'na Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğal yöresel ürünleri, lezzetleri ve tatları Kayserililerin hizmetine ve beğenisine sunuyor.



AVM'de, 14 Nisan akşamına kadar devam edecek olan Yöresel Ürünler Pazarı'nda; Trabzon tereyağından, Trakya sucuğuna, Kars kaşarından, Erzincan tulum peynirine kadar çok sayıda birbirinden farklı ve doğal yöresel ürünler vatandaşlar için satışa sunuldu. Yoğun ilginin olduğu gözlenen pazara çok sayıda ziyaretçinin katılım sağladığı ve memnuniyetlerini dile getirdikleri gözlendi.



KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Gök, "Bu özel güne anlam katmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim. Yenilenen yüzüyle, düzenlediği organizasyonlarla Kayserililer için ailecek keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlayan KAYSERmall Outlet AVM'nin ziyaretçilerine sürprizleri önümüzdeki günlerde de devam edecek“dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.