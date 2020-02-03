Yorglass'tan yüzde 17'lik büyüme

Düzcam ve endüstriyel cam sektörünün global oyuncusu Yorglass, 2019 yılından yüzde 17'lik bir büyüme oranı yakaladı. İnovasyon ve katma değerli üretime odaklanarak ihracatını 2019'da yüzde 5 oranında artıran şirket, cam üretim ve işleme alanında faaliyet gösteren 4 alt markasıyla 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye'de cam sektörünün üretim ve ihracat bakımından öncü şirketlerinden Yorglass, 2019 yılında Manisa'da faaliyete geçen akıllı fabrikasıyla üretim kapasitesini artırarak, büyümesini sürdürdü. Düz cam sektöründe 2018'in en büyük ikinci ihracatçı şirketi unvanını alan Yorglass, 2019 yılını yüzde 17'lik bir büyüme oranıyla kapadı.

60'a yakın ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye'de toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşan düzcam sektörünün 2019 yılında yüzde 2- 2,5 oranında büyümeyle kapadığını söyleyen Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, “Yorglass olarak 2019 yılında sektörümüzün üzerinde bir büyüme gösterdik. Düz cam, ara mal olarak birçok sektöre hizmet ediyor. Biz de Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya alt markalarımızla Türkiye'nin ana sanayisini oluşturan tüm sektörlere hizmet veriyoruz. Türkiye'nin 5 farklı şehrinde kurulu 5 tesisimizde ürettiğimiz yenilikçi ürünleri 60'a yakın ülkeye ihraç ediyoruz. 2019 yılında ihracatımızı da yüzde 5 oranında artırdık. Ciromuzun yarısı ihracattan geldiği için iç pazar daralsa da ihracatla büyümeye devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“İnşaat sektörünün gidişatı düzcam sektörünü 2021'de etkiler”

Yeni ve son teknoloji üretim hatları sayesinde müşteri taleplerine göre özel boyutta cam üretebilme potansiyelleri ile rekabette de fark oluşturduklarını söyleyen Yorgancılar, “Düzcam sektörü ana sanayi ile paralel olarak büyüyor. Beyaz Eşya, otomotiv gibi sektörlerin 2020 yılında büyümesi düzcam sektörüne de olumlu yansıyacaktır. Ancak sektörün lokomotifi olan inşaat sektörünün etkilerini 2021 yılında hissedeceğiz. Yorglass olarak sektörde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre üretim yapabilme uzmanlığımız ve becerimizle öne çıkıyoruz. Böylece fiyat rekabetinden sıyrılarak oluşturduğumuz katma değere odaklanıyoruz. 2020 yılında da sektörümüzün global oyuncusu olarak ihracata odaklanacağız ve üretim tesislerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.