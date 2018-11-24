Yörsan için ‘Çoğunluk hisseleri eski sahiplerine verilsin' önerisi

Özen, “Edindiğimiz bilgiler Yörük ailesinin tekrar firmaya talip olduğu yönündedir. Eğer firma tekrar Yörük ailesine geçerse, buna en çok süt veren köylüler ve bizler sevineceğiz. Başta devletin ve bankalar olmak üzere bu konuda müdahil olan tüm tarafların Yörük ailesine tüm kolaylığı sağlaması gerekmektedir” dedi.

Geçtiğimiz aylarda konkordato ilan Yörsan Gıda için Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Süt üreticilerini temsil eden kuruluşlardan biri olan HAYKOOP'un Başkanı Faruk Özen, “Yörsan Balıkesir'in en büyük ekonomik değerlerinden biridir.” Başlığı ile yaptığı açıklamada HAYKOOP Başkanı Faruk Özen Adı Balıkesir ile özdeşlemiş olan Yörsan'ın bu duruma düşmüş olmasından duyduğu üzüntüyü belirtti ve açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Balıkesir'de 1979 yılından bugüne faaliyet gösteren Yörsan firması Yörük Ailesi yönetiminde süt üreten köylü için güven kapısı olarak görülmüştür” dedi.

Yörsan'ın süt piyasasında fiyat ve ödeme politikası belirlemede söz sahibi olmuş ve hiçbir zaman üreticiyi mağdur etmediğini sözlerine ekleyen Özen, “2014 yılında Abraaj Capital'e satıldığı gün sadece Balıkesir'in değil Türkiye'nin en büyük süt entegre tesisleri arasına adını yazdırmıştır. Ancak Abraaj Capital'e satılan Yörsan, bugünden sonra alışılagelmiş çizgisinden uzaklaşmış ve kendisine hammadde üreten köylüye ödemelerini vaktinde yapamamıştır. Buna rağmen bizler de dâhil olmak üzere yarım asırlık marka değerine güvenerek elbet düzelir düşüncesi ile süt vermeye devam ettik. Geldiğimiz son noktada firma konkordato ilan etti. Binlerce süt üreticisi tedirgin. Süt piyasasında belirgin bir sıkıntı olduğu bu dönemde Yörsan firmasının sektörden çekilmesi asla düşünmediğimiz bir konudur” ifadelerini kullandı.

“Yörsan çoğunluk hisseleri eski sahiplerine verilsin”

HAYKOOP Başkanı Faruk Özen Yörsan'ın yeniden Türk markası olarak yoluna devam etmesi ve eskiye dönmesi için şu öneride bulundu: “Edindiğimiz bilgiler Yörük ailesinin tekrar firmaya talip olduğu yönündedir. Eğer firma tekrar Yörük ailesine geçerse, buna en çok süt veren köylüler ve bizler sevineceğiz. Başta devletin ve bankalar olmak üzere bu konuda müdahil olan tüm tarafların Yörük ailesine tüm kolaylığı sağlaması gerekmektedir. 15 milyon TL'den fazla alacağı olan köylüler ve süt üreticileri umutlarını muhafaza etmektedirler.”