Younes Belhanda cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Belhanda deplasmanda oynayacakları Kayserispor karşılaşmasında yer alamayacak.
Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Etebo ve Ryan Babel karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 58. dakikasında sarı kart gören Belhanda cezalı duruma düştü. Belhanda deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak.