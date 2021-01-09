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Younes Belhanda, Galatasaray'daki ilk hat-trickini yaptı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği karşısında attığı 3 golle sarı-kırmızılı forma ile ilk hat-trickini yaptı.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği karşısında attığı 3 golle sarı-kırmızılı forma ile ilk hat-trickini yaptı. Belhanda ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı.


Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı-kırmızılı kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Belhanda, mücadelede attığı 3 golle Galatasaray kariyerindeki ilk hat-trick sevincini yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu 30, 44 ve 45+2 dakikalarda attığı gollerle 17 dakikada hat-trick yapmış oldu. Başarılı futbolcu son olarak 6 Ekim 2013 tarihinde Dinamo Kiev'de oynarken Metalurh Donetsk mücadelesinde 3 gol atmıştı.


Faslı bu futbolcu kaydettiği 3 golle, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkardı. Younes Belhanda'nın UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunuyor.


Gençlerbirliği maçına 11'de başlayan Belhanda, 65. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

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