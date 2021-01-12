Younes Belhanda: "Kesinlikle bir bedeviyim ama Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim!"

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, kendisine 'Bedevi' diyen disiplin kurulu üyesine cevap vererek, "Bu ırkçılık daha ne kadar ileri gidecek! Benim, kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim kesin. Sevgili dostum, ben kesinlikle bir bedeviyim ama Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim" dedi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, kendisi ile ilgili eleştirilerde bulunan ve 'Bedevi' benzetmesi yapan Galatasaray Disiplin Kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu'na cevap verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belhanda, "Kabul edilemez! Önce hakemlerden 'Negro' kelimesine maruz kaldık, bugün ise Galatasaray Disiplin Kurulu Üyesi'nden 'Bedevi' kelimesini duyduk. Bu ırkçılık daha ne kadar ileri gidecek! Benim, kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim kesin. Sevgili dostum, ben kesinlikle bir bedeviyim ama Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim" ifadelerini kullandı.