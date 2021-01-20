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Younes Belhanda'dan ligde 6. gol

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Denizlispor karşısında kaydettiği gol ile bu sezon Süper Lig’deki 6.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Denizlispor karşısında kaydettiği gol ile bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü attı. Belhanda'nın Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinden de 1'er golü bulunuyor.


Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Denizlispor karşısında takımının 5. golünü kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında sahneye çıkan Belhanda, Linnes'in pasında ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.


30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Belhanda'nın Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1'er golü bulunuyor. Böylece Faslı oyuncu, bu sezonki 8. resmi gol sayısına ulaşmış oldu.


Mücadeleye 11'de başlayan Younes Belhanda, 84. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

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