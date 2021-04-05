İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Youssoufa Moukoko sezonu kapattı

Borussia Dortmund’da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Youssoufa Moukoko sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında görev alamayacak.

Borussia Dortmund'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Youssoufa Moukoko sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında görev alamayacak.


Borussia Dortmund'un 16 yaşındaki genç oyuncusu Youssoufa Moukoko, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Moukoko'nun ayak bağlarındaki sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı bildirildi. 16 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile oynanan mücadelede sakatlık yaşamıştı. Kamerun asıllı Alman forvet bu sezon 14 müsabakada 3 gol kaydetti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.