Yozgat Tanıtım Günleri'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı

Yozgat'ın yöresel lezzetlerinin ve tarihi değerlerinin tanıtıldığı “Yozgat Tanıtım Günleri" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Yenikapı'da başladı. Memleketi Yozgat'ın tanıtıldığı etkinliğin açılışını yapan Oktay, yöresel lezzetleri tattı, vatandaşlarla sohbet etti.

Yozgat'ın yöresel lezzetlerinin ve tarihi değerlerinin tanıtıldığı, Yozgat Belediyesi, Yozgat Valiliği, Yozgat Konfederasyonu işbirliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) destekleriyle düzenlenen “Yozgat Tanıtım Günleri” Yenikapı'da başladı. Tanıtım günlerinin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Yozgat Konfederasyonu Başkanı Mehmet Deniz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik mehter takımının gösterisiyle başlarken Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Açılışta konuşan Oktay, memleketi Yozgat'ta önemli projelerin gerçekleştirildiğini belirtti. Oktay, İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilen tanıtım günlerinin önemli olduğunu ifade ederek tüm İstanbulluları Yenikapı'ya davet etti. Ardından Yozgat Tanıtım Günleri'nin açılış kurdelesi kesilirken Oktay'a Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma bir kılıç hediye edildi. Sonrasında Oktay ve beraberindekiler Yozgat'ı yansıtan birçok ürünün sergilendiği stantları gezerek, yöresel lezzetleri tattı. Yozgat'ın lezzetlerinin ve ürünlerinin sergilendiği stantları gezen vatandaşlar ise bol bol alışveriş yaptı.

“Kapımız ve gönlümüz siz değerli hemşerilerimize her zaman açıktır”

Memleketi Yozgat'a son yıllarda önemli yatırımların gerçekleştiğini ve yatırımların artarak devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin Yozgat'a gönül vermiş tüm hemşerilerimizin dayanışması içinde gerçekleştiriliyor olmasından dolayı memnuniyeti duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Yozgat tanıtım günleri etkinliğinin zengin mutfağımızla tüm ziyaretçilerin damak zevkine, özgün türkülerimizle de duygularımıza hitap edeceğine inanıyorum. Kapımız ve gönlümüz siz değerli hemşerilerimize her zaman açıktır, açık kalmaya da devam edecek. Yozgat'ımızın köklü geleneklerini sürdüren, yaşatan, yaygınlaşmasına vesile olan başta Yozgat Konfederasyonu olmak üzere Yozgat Valiliğine, Yozgat Belediyesine, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Yozgat'ın kalkınması için bir araya gelelim”

Açılışta konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat'ın kalkınması için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Tanıtım günleri sayesinde İstanbulluların Yozgat'ın yemek kültüründen tarihi dokusuna kadar birçok konuda bilgi sahibi olacağını ve etkinliği çok önemli bulduğunu ifade eden Çakır, “Gerek Yozgat'ta yaşayan hemşerilerimiz olsun gerek İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz olsun hepimiz Yozgat'ın kalkınması için bir araya gelelim, el ele verelim. İnşallah bundan sonra bunları hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

Yozgat Tanıtım Günleri, Yenikapı'da 2 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.