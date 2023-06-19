YTP Genel Başkanı Yılmaz: "CHP Türkiye'nin bir numaralı sorunudur"

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, "Muhalefeti bloke etmekle kalmayıp aynı zamanda son seçimlerde muhalif siyaseti dizayn etme görevini de üzerine alan CHP, ülkede ciddi ve reel bir değişimin önündeki en büyük engeldir. CHP, Türkiye'nin bir numaralı sorunudur" dedi.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimin önündeki en büyük engel olduğunu ifade ederek, “Muhalefeti bloke etmekle kalmayıp aynı zamanda son seçimlerde muhalif siyaseti dizayn etme görevini de üzerine alan CHP, ülkede ciddi ve reel bir değişimin önündeki en büyük engeldir. Halkın karşısında değer bulacak siyasi isimler yerine değeri olmayan isimlere vekillik ve itibar dağıtmak sureti ile vatandaşın alternatif anlayışlara yönelmesini engelleyen bu zihniyet değişimi bloke eden tam bir misyon üstlenerek çalışmıştır. CHP, Türkiye'nin bir numaralı sorunudur” diye konuştu.

“Ülke ve millet düşmanlığına su taşıyan bir kısım sözde demokrat CHP tabanı nerede” diyen Yılmaz, “Tek söylemleri sadece kendinden olmayanları AK Partili ilan etmek olan, Türkiye'nin milli değerlerini yok sayarak sözde Atatürkçüyüz diyen ve sonra illegal yapılarla ülke ve millet düşmanlığına su taşıyan bir kısım sözde demokrat CHP tabanı nerede? Her fırsatta sokağa dökülen bu CHP tabanı mevzu kendi içinde değişim olunca genel merkezi önünden dahi geçmeyen bu insanlar nerede? İktidarı eleştirmekten başka bir işi olmayan bu vatanperverler Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından işgal edilen Atatürk CHP'si için tek söz dahi etmeyerek parti politikalarını da onaylamaktadır. Bu sözde demokrasi havarisi ne zaman mırıldanacak ne zaman istifa diye sözde Atatürk'ün partisi önüne gideceklerdir. Doğrusu kendi içinde değişimi beceremeyen bu anlayış yüzünden hem Atatürkçü hem de güncel muhalefet yapılanması harap olmaktadır. Her birimiz genel başkanız diyen CHP tabanı aday çıkarmaya gelince bir genel başkan, bir Cumhurbaşkanı adayı bulamayacak kazadan da acı bir performans sergilemektedir. Siyaseti AK Parti düşmanlığı zanneden bu anlayış bu hali ile maalesef ülkenin önünde siyaseten en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.