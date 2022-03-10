YTÜ Yıldız Teknoparktan 3 milyar dolarlık ihracat hedefi

Girişimcileri ve yatırımcıları destekleyen altyapısı ile 1 milyar dolarlık Ar-Ge ihracat rakamına ulaşan YTÜ Yıldız Teknopark'ın 2025 yılı hedeflerini açıklayan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “Hedefimiz en kısa sürede ihracat rakamını 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak” dedi.

Üniversite, sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve piyasalar arasındaki iş birliğini güçlendirmek, bilgi ve teknoloji transferini arttırmak yoluyla yüksek katma değerli, Ar-Ge'ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin gelişmesine sağlayan merkezler olarak bilinen teknoparklar, gelişen teknoloji ticareti ile günden güne daha fazla önem kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında kurulduğu 2003 yılından bu yana faaliyetlerini yürüten YTÜ Yıldız Teknopark, küresel bazda rekabet ortamındaki varlığını sürdürmek için Ar-Ge ihracat rakamlarını kısa vadede arttıracak hedeflerini duyurdu.

“Bugüne gelecekten bak” sloganıyla yeni hedefler belirlendi

YTÜ Yıldız Teknopark'ın 2025 hedefleri, “Bugüne Gelecekten Bak” sloganıyla YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleşen 2025 Vizyonu Lansman Toplantısıyla açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans endeksinde 3 yıl üst üste birinciliği elde eden YTÜ Yıldız Teknopark'ın 2025 yılı vizyonu Genel Müdür Orhan Tanışman tarafından açıklandı. Önümüzdeki yıllarda ihracat rakamlarını 3 milyar dolara çıkarma hedefleri olduğunu söyleyen Tanışman, uluslararası alanda yeni teknoloji pazarlama ofisleri ve kuluçka merkezleri kurmak, anaokulundan liseye tüm eğitim dönemlerini kapsayan YTÜ Okulları'nı faaliyete geçirmek, yeni yerleşkeler açma projeleri için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“Türkiye'nin girişimcilerini Avrupa pazarına yönlendiriyoruz”

YTÜ Yıldız Teknopark ile Türkiye'nin vizyonuna yakışır, bölgede liderlik yapma vizyonlarının olduğunu belirten YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Türkiye'nin girişimcilerini Avrupa pazarına yönlendiriyoruz. İlk projemiz Silikon Vadisi'nde KOSGEB desteği ile yaptığımız bir projeydi. Eğer teknoloji üretiyorsanız, teknolojinin merkezi Silikon Vadisi'nde olmalısınız. Altı yıldır biz oradayız. İyi ve umut vadeden girişimcilerimizi Silikon Vadisi ekosistemine, yani dünya ekosistemine taşıyoruz. Onları hızlandırıyoruz, fonluyoruz.

Türk Cumhuriyetlerinin de ilgisini çekmeye başladık. Onlar da ciddi hamleler yaptılar. Hem Azerbaycan hem Özbekistan hem de Türkmenistan bu modeli kendi ülkelerine yaymak için bizden yardım istedi. Devletimizin de yönlendirmesiyle orada bulunduk ve güzel bir model ile orayı dönüştürmeye çalışıyoruz. Çünkü biz 25 yıldır Türkiye ekosistemini dönüştürdük. Burada önemli bir oyuncu olduk; tecrübemizi bölgemize de yansıtıyoruz. Daha sonra Dubai ve Afrika Bölgesine de açılmaya başladık. Önümüzdeki hamle Avrupa'da. Paris ve Berlin'de ciddi girişimlerimiz olacak. İlgili projeyi geliştirdik, 3 yıldır uğraşıyoruz. Türkiye'nin girişimcilerini, teknoloji liderlerini, teknoloji üretenlerini Avrupa pazarına yönlendirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki tek eksiğimiz muhtemelen Uzak Doğu olacaktır. O hamlemiz de Uzak Doğu'ya Türkiye'nin bu lider, girişimci, heyecanlı gençlerini taşımak olacak. Bu görev de bize verildiği için çok mutluyuz. Bunun heyecanını taşıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Türk Cumhuriyetlerinin Silikon Vadisi olmak istiyoruz”

2025 vizyon sunumunu yapan ve ayrıntılı bir şekilde hedefleri açıklayan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, atılacak adımlarla birlikte Türk Cumhuriyetlerinin Silikon Vadisi olmak istediklerini söyledi. Orhan Tanışman ayrıca “Türkiye'nin 3 yıl üst üste birinci Teknoparkı olarak bölgemizde de lider olmak istiyoruz. Kuzey Afrika'dan Ortadoğu'ya, Türk Cumhuriyetlerinden Balkanlara varıncaya kadar olan coğrafyada altyapı hazırlıklarımızı yaptık ve ofislerimizi açtık. Avrupa'daki noktalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Paris, Brüksel ya da Berlin'de de bir çalışmamız olabilir. Zaten 6 yıldır Amerika'da Silikon Vadisi'nde varız. Biz oradaki çalışmalar kapsamında girişimcileri de Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyoruz. Aslında hedefimiz Türk Cumhuriyetlerinin Silikon Vadisi olmak” dedi.

2025 hedefi: 3 milyar dolar ihracat

İhracat rakamlarını 2025 yılına kadar 3 milyar dolara çıkarma hedefleri olduğunu aktaran Tanışman, “Bu zamana kadar 1 milyar dolarlık ihracatımız söz konusuydu. Yurt içinde de 13 milyar TL'lik Ar-Ge gelirimiz vardı. Önümüzdeki yıllarda ihracat gelirimizi 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. Evet, pazar ve ihracat kısmı var ama olmazsa olmazımız sermaye. Bu noktada da Dubai'deki ofisimizden, küresel sermayenin Türkiye'deki girişimlere yatırım yapabilmesine imkan sağlamış olacağız” dedi.

Firmaların ihracat yapmak için daha önce tek başına mücadele etmeye çalıştığını dile getiren Tanışman, “YTÜ Yıldız Teknopark olarak onlara destek veriyor ve onların önünü açıyoruz. ‘Ben yurt dışına açılmaya hazırım, yurt dışında satılabilir ürünüm var' diyen girişimcileri, öncesinde bir ön elemeden geçirip sonrasında da hem Bakanlığımızın teşvikinde hem de bizim tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanıp buradaki kapasiteyi önümüzdeki 3 yıl içerisinde 2 milyar dolar daha arttırıp 3 milyar dolar seviyesine getirmek istiyoruz. Şu anda 500'den fazla firmamız var. Bu firma sayısı daha da artacaktır. Önemli olan ülkemizi teknoloji konusunda global rekabette önemli pozisyona getirmek” diye konuştu.

Büyümeyi karşılamak üzere yeni yerleşkeler inşa edilecek

Her yıl büyüme oranlarının artması dolayısıyla daha fazla kiralanabilir alan için yeni yerleşkeler ve bir de teknopark açacaklarını söyleyen Tanışman, “Toplamda 85 metrekarelik kiralanabilir alanımız söz konusu ama 35 bin metrekare daha yerimiz olsa kiralanabilir durumdayız. Buradan hareketle Maslak'ta kiralama çalışmalarımız sürüyor. Eğer kiralamayı temin edebilirsek 20 bin metrekarelik bir kapasite oluşturabileceğiz. Bunun dışında yine Maslak'ta bir arazimiz var. Orada da 40 bin metrekarelik bir teknopark inşa etmek istiyoruz. Her yıl yüzde 10'un üzerinde bir büyüme ortaya çıkıyor. Bu büyümeyi de karşılayacak metrekarelere ulaşmamamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Anaokulundan üniversiteye ‘YTÜ Okulları' projesi hayata geçiyor

Heyecanlı oldukları bir diğer konunun da sadece üniversite ile sınırlı kalmayarak tüm eğitim dönemlerini kapsayan YTÜ Okulları projesi olduğunu dile getiren Tanışman, “Biz bir üniversite teknoparkıyız. Fakat sadece üniversitede insan kaynağı yetiştirmek değil, anaokulundan başlayarak teknolojiye doğacak çocukları yetiştirmek üzere YTÜ Okulları projesini de hayata geçiyoruz. Ruhsatlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Yetiştirebilirsek bu Eylül için ilkokulumuzu açacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına ilkokul, ortaokul ve liseden müteşekkil YTÜ Okulları'nı Davutpaşa kampüsünde inşa edip bu tarihe yetiştirmek istiyoruz. Toplamda 1.000 öğrenci civarında bir kapasitemiz olacak” dedi.

“Bölgede lider olmamamız için hiçbir neden yok. Asıl hedef globalde rekabet”

Son olarak lider bir pozisyona gelmek için önlerinde herhangi bir engel olmadığını da söyleyen Tanışman, “Büyüklük göreceli bir kavram. Ülke olarak hedeflerimiz çerçevesinde bakıldığında ülkemiz eğer dünya ekonomileri arasında ilk 10'a girecekse bizim de oralarda olmamız gerekiyor. Yani ülkemizin hedeflerine paralel hedefler ortaya koymamız lazım. Biz bu yolculuğa başladık, bu iddialı bir yolculuk. Fakat biliyoruz ki hem şirketlerimiz hem devletimiz hem de üniversitemiz bize bu konuda fazlasıyla destek olacaktır. Bu yüzden 2025 hedeflerimizin çok daha kısa sürede yakalanacağını düşünüyoruz. Bu yüzden bölgede de lider olmamamız için hiçbir neden yok. Asıl hedef globalde rekabet” diyerek sözlerini tamamladı.

Firmalar “Segmentasyon Projesi”yle kapasite arttırma imkanı sağlayacak

Lansmanda ayrıca YTÜ Yıldız Teknopark'ın PwC Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiği ve Teknoparkta yer alan firmaların kapasitelerini arttıracak destek mekanizmalarını kurmak amacıyla gerçekleştirilen Segmentasyon Projesi'nin sonuçları da açıklandı. Çalışmada, başarılı sonuç elde eden firmalara ödülleri takdim edildi. Ödül alan firmalar şu şekilde sıralandı:

İhracatın Kutup Yıldızı: Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

En Kurumsal Kutup Yıldızı: SNI Teknoloji Hizmetleri

Fikri Mülkiyetin Kutup Yıldızı: Neutec Ar-Ge

En Hızlı Çıkış Yapan Kutup Yıldızı: Finartz Bilgi Teknolojileri

Kurumsal Ar-Ge'nin Kutup Yıldızı: Mobven Teknoloji

En İnovatif Kutup Yıldızı: I2I Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hizmetleri ve Pazarlama

Personel Başına En Fazla Proje Gelirine Sahip Kutup Yıldızı: Bayraktar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri

Segmentasyon Projesi Hakkında

YTÜ Yıldız Teknopark'ın PwC Türkiye iş birliği ile hayata geçirdiği Segmentasyon Projesi kapsamında Teknoparkta yer alan firmalar ile öz değerlendirme şeklinde çalıştaylar, anketler, mülakatlar ve birebir görüşmeler gerçekleştirildi. 20 Ağustos 2021 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen farklı odak alanlarda gerçekleştirilen bu çalışmada alınan yanıtlar, PwC Türkiye'nin ve YTÜ Yıldız Teknopark'ın ilgili uzmanları tarafından değerlendirildi. Bu çalışmayla firmaların mevcut durumlarını belirlemek, benzer firmalarla karşılaştırmak ve gelişmeye açık alanlarına yönelik eylem önerileri planlanarak firmaların gelişimine katkı sağlanması hedeflendi.