Yük sadece denizde değil, son teslimata kadar takip edilebiliyor

Deniz yolu taşımacılığında; hızlı kargo operasyon süreçleri, komple ve parsiyel konteyner taşımacılığı ile kapıdan kapıya yük izleme gibi imkanlarla KOBİ'lerden büyük işletmelere kadar hizmet veriliyor.

Dijital lojistik şirketi Hubtic, deniz yolu taşımacılığında ulaştığı yeni rotalarla birlikte artık dünyanın her yerinde hizmet veriyor. ABD'den Çin'e, Cezayir'den İngiltere'ye 60'tan fazla ülkede 100'e yakın rotaya ulaşan şirket, deniz taşımacılığında sunduğu yenilikçi hizmetleriyle de ithalat ve ihracat yapan her ölçekten müşterisine önemli imkanlar sağlıyor.

“Tüm sektörlerin taşımasını yapabilecek kapasite ve yetkinliğe sahibiz”

Deniz yolunda standart kargo, farklı ebat ve hacimlerdeki yükleri kapsayan proje kargo ve tehlikeli kimyasallar gibi Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından sınıflandırılan kargolar olmak üzere tüm taşımacılık hizmetlerini verdiklerini aktaran Hubtic CEO'su Abdullah Cansu, “Deniz yolunda hem tam konteyner (FCL) hem de parsiyel yük (LCL) taşıma yapabildiğimiz için büyük ölçekli firmalardan KOBİ'lere kadar her işletmeye hizmet verebiliyoruz. Sunduğumuz bu çeşitlilik ve gerçekleştirdiğimiz başarılı taşımalar ile birlikte deniz yolu taşımacılığı hizmeti alan müşteri sayımız her geçen gün artıyor. Deniz yolunda ağırlıklı olarak makine, makine aksamları, yedek parça ve ev aletleri taşımaları gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte her sektörün taşımasını yapabilecek kapasite ve yetkinliğimiz bulunuyor” dedi.

Özel armatör anlaşmaları ve operasyon ekibinin uzmanlığı sayesinde kargo operasyon süresini en düşük seviyede tuttuklarını ifade eden Cansu şöyle devam etti: “Yalnızca kargo süresini değil kara yolunda olduğu gibi deniz yolunda da fiyat alma süresini bir dakikaya indirdik. Bununla birlikte deniz yolu taşımacılığını yalnızca limandan limana yapmıyor, isteğe bağlı olarak yükün alınması ve son teslimini de kapsayacak şekilde yani kapıdan kapıya da gerçekleştirebiliyoruz. Bu noktada sunduğumuz en önemli avantajlardan biri de geliştirdiğimiz taşıma takip sistemi ile konteynerlerin hem deniz yolundaki hareketini izleyebiliyor hem de kapıdan kapıya taşımalarda yük varış noktasına ulaşana kadar aldığımız sinyaller ile konumu müşterilerimize bildirebiliyoruz. Onlar da bu bilgiyi alıcılarıyla paylaşarak iletişimlerini kolaylaştırıyor.”