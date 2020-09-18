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Yüksek bedellere satılan hatalı basılmış paralara ilişkin nümismat yorumu

Nümismat özgür Honça, uçuk rakamlara satılan hatalı basılmış paralarla ilgili, “Bu paraların en Fazla tedavül değerinin birkaç katı üzerinde değeri vardır” dedi.


Son dönemde hatalı basılmış paraların piyasada yüksek bedellerle satıldığı haberleri geliyor. Konuyla ilgili yorum yapan Nümismat Özgür Honça, “Son zamanlarda hemen hemen her haber kanalında hatalı basılmış paraların uçuk rakamlara satıldığı haberleri dillendirilmektedir. Hatalı paralar elbette değerlidir.Fakat bunu değerli yapan hatalı baskı ile olmasının yanında sayıca az olmalıdır” dedi.


Honca, hatalı basılan söz konusu paraların en fazla tedavül değerinin birkaç katı üzerinde değere sahip olduğunu söyleyerek, “Son günlerde onlarca haberi yapılan 9.Emisyon 50 ve 100 YTL uçuk rakamlara satıldığı belirtilerek yanlış bilgiler verilmektedir.9. Emisyon 50 ve 100 YTL hatalı basıldığı belirtilen bu paraların en Fazla tedavül değerinin birkaç katı üzerinde değeri vardır” dedi.

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