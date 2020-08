"Yüksek doz C vitamini COVID-19 hastalarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor”

Getat alanında uzmanlığı olan Dr. Turanşah Tümer, yüksek doz C vitamininin Covid-19 hastalarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Çin'in ardından tüm dünyaya yayılan ve bugün dünya genelinde 712 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının kesin tedavisi için çalışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Covid-19 için aralarında Türkiye'nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 165 aşı çalışması devam ediyor. Aşı çalışmalarının yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (GETAT) uzmanlarından da açıklamalar geliyor. Son olarak GETAT uzmanı Dr. Turanşah Tümer, “Araştırmalar, bağışıklık sisteminini güçlendiren ve hastalığa yakalanma riskini azaltan C vitamininin yüksek dozda verildiği takdirde Covid-19 hastalarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.” dedi. Yanısıra ozon terapi ve glutatyon takviyeleri ile de bağışıklık sisteminin güçlenmesi konusunda benzer olumlu yanıtlar verdiğini belirtti.

"Bağışıklığı güçlendirici takviyeler tedavide olumlu yanıt veriyor"

Koronavirüs tedavisi hakkında pek çok bilgi olduğunun ancak kesin bir tedavi türünün belirtilmediğine dikkat çeken Dr. Turanşah Tümer, “Koronavirüsün kesin tedavi noktasında henüz bir sonuç almamış olsa da Kovid-19 ve benzeri pek çok kronik hastalıklara karşı vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirici alternatif tedavi yöntemleri belirlenmiştir. Keza bizler de pandemi dönemi öncesinde yüksek doz C vitamini, ozon terapi ve glutatyon uygulamaları yaptığımız hastalarımızın bu dönemi daha az hasarla atlattıklarını söyleyebiliriz. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici takviye karışımlar ile hastalık aşaması ve sonrasında vücudun tedavilere daha hızlı ve olumlu yanıt verdiğini söylemek mümkün” şeklinde konuştu.

"C vitamini içeren besinler tüketilmeli"

Koronavirüs tedavisindeki etkilerinin yanı sıra C vitamininin günlük olarak vücuda alınması gerektiğine de dikkat çeken Dr Turanşah Tümer, “Önemli bir antioksidan olan C vitamini, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok kronik hastalığa karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Ne var ki vücutta depolanmadığından her gün vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda tüketilmesi gerekir. Bu noktada C vitamini kaynağı olan besinlerin günlük beslenme planının içerisine mutlaka dahil edilmesi önerilir. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek, limon, domates, kırmızı ve yeşil biber, roka, maydanoz, marul, taze kuşburnu, ıspanak, brokoli ve lahana başlıca C vitamini kaynakları olarak düzenli tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.