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Yüksekliği hesaplayamayan tır, üst geçide takıldı

Seyrantepe’de iş makinesi taşıyan bir tır, yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide takılarak sıkıştı.

Seyrantepe'de iş makinesi taşıyan bir tır, yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide takılarak sıkıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda tırın lastikleri indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Beşiktaş'ta tünele iş makinesi taşıyan bir tır, Seyrantepe'de bir üst geçide takılarak yolda kaldı. Sürücünün dikkatsizliği sonucu üst geçide takılarak sıkışan 53 K 7137 plakalı tırı kurtarmak için olay yerine çok sayıda ekip geldi. Ekiplerin 1 buçuk saati bulan uzun uğraşları sonucu tırın lastikleri indirilerek takılı kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarma süresince caddede yoğun trafik oluştu.

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