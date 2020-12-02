İlgili tüm birimlerin, öğrencilerin sınav ve eğitim öğretim faaliyetlerinde mağduriyet yaşamaması için akademisyenlerden başlayarak öğrencileri kapsar şekilde bilgilendirmeler yaptığını ve online toplantılar düzenlediğini söyleyen Gayretli, “Sürekli bilgilendirilmeler yapılıyor ve varsa karşılaşılan sorunlar, sistemde belirlenen aksaklıklar konuşuluyor. Yükseköğretim faaliyetlerini uzaktan aksamadan yürütüyoruz” dedi.

“Hastalığın yayılım hızını azaltmak için kararlar aldık”

Koronavirüs (Covid-19) salgını çerçevesinde fiziksel mesafeyi koruma, sosyal izolasyonun temini ve hastalığın yayılım hızını azaltmak için aldıkları kararları Mart ayından bu yana devam ettirdiklerini söyleyen Gayretli, “Üniversitemizde tüm hizmetler aksamadan yürütülüyor. Mesai saatleri azaltıldı ve birçok birim uzaktan çalışmaya yönlendirildi. Üniversite içerisinde toplu çay, kahve ve yemek tüketimi ise tamamen yasaklanmış durumda” ifadelerini kullandı.