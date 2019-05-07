Yüksel: "Sevgiyi, hep birlikte paylaşarak çoğaltacağız"

Göreve gelmesiyle birlikte verilecek hizmetlerden tüm Kartal halkının faydalanabilmesi için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın mahallelerinde düzenledikleri toplantılarla da vatandaşla bir araya geliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gerçekleştirilen toplantılar kapsamında son olarak; Yalı, Yunus, Topselvi, Yakacık Yeni, Yakacık Çarşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Seçim döneminde verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal halkını deniz ulaşımıyla buluşturacakları sözünü yineleyerek, fizibilite çalışmalarının ardından İDO ile ortak hareket edeceklerini ifade etti.

Toplantıya Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Başkan Yardımcıları, Mahalle Birim Başkanları ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Programların açılış konuşmasını yapan CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, seçim sürecinde katkı sunan, umut veren, inanan tüm Kartal halkına teşekkürlerini sunarak Kartal halkının kendilerine baharı yaşattıklarını ifade etti.

İlçe Başkanı Muammer Çelebi'nin ardından sözü alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 100 günlük seçim sürecinde destek olan tüm Kartallılara teşekkür etmek amacıyla halk toplantılarını düzenlediklerini belirterek "Birlikte acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, mutluluğuyla güzel bir kampanya dönemi geçerdik, seçim çalışmalarında bulunduk. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok özel bir dayanışma örneği sergilediğiniz için o güler yüzünüzü bizlerden esirgemediğiniz için hepinize en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Sahip olduğumuz en büyük zenginliğin sevgi olduğunu, bir kez daha deneyimleyerek öğrenmiş olduk bu süreçte de. En büyük zenginliğimizi, sevgiyi, hep birlikte paylaşarak çoğaltacağız, yalnız ve yalnız sevgiden beslenen insanlar olarak böyle çoğalacağız" şeklinde konuştu.

"Deniz ulaşımıyla alakalı projelerimize adım adım hayat vereceğiz"

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının devamında, "İlk 17 gün, Büyükşehir'in mazbata süreci oldu. O süreçle ilgilendik, ardından İlçe Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi derken 1 aylık süre boyunca çok fazla komşularımızla konuşamadık, çünkü makamımızda oturamadık. Dolayısıyla sevgili İlçe Başkanı, mahallelere gidiyorum dediğinde severek eşlik edeceğimi belirttim. Bu vesileyle komşularımızla buluşuyor, görüş ve önerilerini dinliyor ve bizlere inanmış bütün komşularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yapacakları çalışmalar hakkında da mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, bu çalışmaları adım adım hayata geçireceklerini söyledi. "Deniz ulaşımıyla alakalı projelerimize de adım adım hayat vereceğiz" diyen Başkan Gökhan Yüksel, fizibilite çalışmalarının ardından İDO ile ortak hareket edeceklerini ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel daha sonra mahallelilerin görüş ve önerilerini dinleyerek, sorularına tek tek cevap verdi. Toplantının sonunda mahalle sakinleri adına Başkan Gökhan Yüksel'e çiçek takdim edildi.