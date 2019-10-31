Yükselir Group'tan Malta'ya lüks otel

Yükselir Group turizm alanındaki tecrübesiyle Malta'nın turistik kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Grup, Malta'nın Gozo Adası'nda lüks ve butik bir otel inşa edecek.

Avrupa turizm pazarına yeni ve etkili bir bakış açısı getirmek isteyen Yükselir Group, turizm alanındaki yatırımlarını Malta'ya taşıyacak. Grup, Malta'nın Gozo Adası'nda lüks ve butik bir otel inşa edecek. Yapılan bilgilendirmede; inşaat hazır tarihi bir binaya yapılacak ya da sıfırdan inşa edilecek. Bu aşama devlet yetkilileri ile yapılacak görüşmeden sonra kesinleşecek. Otelin yapım bütçesi için 120 milyon Euro ayrılırken, otelin çok farklı ve lüks bir konseptte olması hedefleniyor

"Türk turizmini orada en iyi şekilde temsil etmiş olacağız"

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, Malta'ya yapılacak turizm yatırımı konusunda yaptığı açıklamada: "Malta, her açıdan özel bir ülke. Gozo Adası da bu anlamda bizim için harika bir seçenek oldu. Bu bölgede ihtiyaç olan lüks turizmini canlandırmak için böyle bir projeye imza atacağız. Tamamen özel konseptte tasarlayacağımız otelimizin tasarımında da dünyaca ünlü markalarla işbirliği içinde olacağız. Bu şekilde hem firmamızı hem de Türk turizmini orada en iyi şekilde temsil etmiş olacağız. Bu ülkemize de, markamıza da ciddi anlamda katkı sunacak. Otelimizin butik olması nedeniyle, bu anlamdaki Malta'daki ihtiyacı karşılayacak ve Malta'nın da turizmine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Malta'nın ihtiyacı olan üst düzey turistin ilgisini çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Malta'nın avantajı çok"

Malta'nın özellikle kurumlar vergisi anlamında büyük avantaj içerdiğini belirten Yüksel, "Aynı zamanda Malta'ya yatırım yaparken AB üyesi bir ülkeye yatırım yapıldığı için AB'de ticaret konusunda avantaj kazanılıyor. Birçok AB ülkesi de krizden sonra yatırımlarını Malta'ya yöneltmeye başladı. Türkiye de bu anlamda Malta aracılığı ile yeni iş ortaklıkları kurabilecek ve Avrupalı yatırımcıyı ülkeye çekebilecek. Malta'nın inşaat konusunda çektikleri sorunlara Türk yatırımcılar çare buluyor. Malta için 'parlayan yıldız' olarak ifade edilen inşat sektörü, bu ülkede gelişmeye oldukça elverişli. Bununla birlikte Malta'nın lüks alışkanlıkları da henüz yeni yeni gelişmeye başladı. Yurtdışında mağazaları olan büyük Türk firmaları, Malta'da kendisine kolay bir biçimde yer bulabilecek. Türkiye'nin Malta'daki yatırımları oldukça fazla. Ve gün geçtikçe de büyümeye devam ediyor. Türk firmalar Malta'da önemli projelere imza attıkça hem Malta ekonomisi hem de Türkiye ekonomisi kazanıyor." açıklamasında bulundu.