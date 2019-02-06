Yunan Başbakan'dan Heybeliada Ruhban Okulu çağrısı

Türkiye'deki resmi temaslarını sürdüren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu ve Aya Triada Manastırı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çipras ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Umuyorum bir sonraki ziyaretimde bu kapıdan Sayın Erdoğan ile birlikte gireceğiz' dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'deki temaslarına bugün İstanbul'da devam etti. Programına Ayasofya Müzesi'nde başlayan Çipras, daha sonra Heybeliada'ya geçerek buradaki ruhban okulunu ziyaret etti. Saat 12.00 sularında Heybeliada Ruhban Okulu'na Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la birlikte gelen Çipras'ı Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis karşıladı. Yerli ve yabancı basın kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında, okul içerisinde bulunan Aya Triada Manastırı'ndaki ayine katılan Yunan Başbakan, daha sonra İbrahim Kalın'la birlikte okul arazisinde incelemelerde bulundu. Aya Triada Manastırı'nın kuruluş yıldönümü olan 6 Şubat'a denk gelen ziyaret nedeniyle Aleksis Çipras, İbrahim Kalın ve Patrik Bartholomeos birlikte okulun bahçesine fidan dikti. Okulun manzarasını da inceleyen Çipras, eskiden sınıf olarak kullanılan bölümleri ve zengin kitap varlığıyla bilinen kütüphaneyi de gezdi.

‘Bu okulun açılması iki ülke arasındaki bir mesele değil, medeniyetleri ilgilendiren bir meseledir'

Aleksis Çipras,Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindekiler daha sonra okulun üst katına çıkarak burada bulunanlara ve basın mensuplarına açıklama yaptı. Başbakan Çipras, Yunanca yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Umuyorum ki bir sonraki ziyaretimde bu kapıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gireceğiz. Bu okulu tekrar açmak vesilesiyle güçlü bir dostluk ve barış mesajı verelim. Bugün içerisinde bulunduğumuz bina sadece iki ülke arasındaki uluslararası bir mesele değil, medeniyetler bazında bir konudur. Farklılıklarımız var fakat karşılıklı iyi niyet ve diyalog içerisindeyiz. Yunanistan'da yaşayan Türkler ve Türkiye'de yaşayan Rumlar, iki ülke arasında köprü olmalı.”

‘Okulun Osmanlı döneminde açılıp cumhuriyet döneminde kapanması üzücü'

Fener Rum Patriği Bartholomeos ise konuşmasında, “Osmanlı döneminde açılan bir okulun Cumhuriyet döneminde kapanması ve yarım asra yakın süredir kapalı kalması üzücüdür. Bu konudaki umutlarımızı sürdürüyoruz. Yarım asra yakındır kapalı olan ilahiyat okulumuz, inanç özgürlüğü ve insan haklarını esas alan Avrupa ailesinin bir üyesi olarak Yunanistan ve Türkiye arasında hep gündemde oldu. Yunanistan okulumuzun yeniden açılmasını her zaman destekledi ve bu konuda Sayın Başbakan'a minnettarız. Okulumuzun kapılarını yeniden açılması için dua ediyoruz” dedi.

‘3 dünya liderinin aynı anda görevde olması büyük bir şans'

Haybeliada Ruhban Okulu Başrahibi ve Bursa Metropoliti Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis, “Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanımız Sayın Aleksis Çipras ve Fener Rum Patriğimiz Sayın Bartholomeos gibi 3 dünya liderinin aynı anda görevde bulunması, asırda bir bulunabilecek kadar nadir ve çok büyük bir şans. Okulumuzun kapalı kalması hiçbirimizin yararına değildir. Bu yüzden okulumuzun yeniden açılmasın ümit ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yunan Başbakan Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ortodoks temsilciler birlikte öğle yemeğine geçti.