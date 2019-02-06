İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya’yı ziyaretinin ardından Ruhban Okuluna gitmek için Kabataş İskelesi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Ruhban Okuluna gitmek için Kabataş İskelesi'ne geldi. İskele çevresindeki vatandaşlarla tokalaşan Çipras, ardından bindiği yatla Heybeliada'ya hareket etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras, yoğun güvenlik önlemleri altında Ayasofya'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Yunan Başbakan, Heybeliada'daki Ruhban Okulunu ziyaret etmek için Kabataş İskelesi'ne geldi. İskelenin çevresindeki vatandaşlarla ve esnafla selamlaşarak tokalaşan Çipras ve beraberindekiler iskelede bekleyen yata bindi. Çipras'a eşi Peristera Baziana ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Çipras'ın binmesiyle yat Heybeliada'ya hareket ederken, yata gazetecileri taşıyan bir yat daha eşlik etti. Çipras'ın ziyareti için geniş güvenlik önlemleri alındı.


Çipras, 48 yıldır kapalı olan Ruhban Okulunu ziyaret eden ilk Yunan Başbakan olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.