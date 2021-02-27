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Yunanistan'dan gönderilen göçmenler Silivri polisi tarafından bulundu

Edirne sınırında Yunan askerlerinin tarafından darp edilip paralarına, pasaportlarına ve ayakkabılarına el konularak geri gönderilen 18 düzensiz göçmen, Silivri polisi tarafından bulundu.


Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerleri tarafından Edirne sınırında darp edilerek, paralarına, pasaportlarına ve ayakkabılarına el konulan 18 göçmen, Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu. Silivri Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve uzun süredir aç oldukları öğrenilen düzensiz göçmenlere Silivri Polisi tarafından sıcak çorba ikram edildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri yapılan göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi.

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