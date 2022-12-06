Yunus Akgün, 4 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray, Yunus Akgün ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılılardan sözleşme detayı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."

22 yaşındaki orta saha, bu sezon 10 Süper Lig maçında forma giyerken 1 asistlik katkı sağladı.