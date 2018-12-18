Yunus Akgün, A Takım'daki ilk golünü attı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, A Takım'daki ilk golünü Keçiörengücü karşısında kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sezon başından beri A Takım'da oynattığı genç futbolcu Yunus Akgün, kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçının 65. dakikasında rakip fileleri havalandıran Yunus, A Takım'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Terim alt yapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcuya bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Süper Lig, 1 TFF Süper Kupa ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta görev verdi. Yunus ayrıca Alanya ve ilk Keçiörengücü maçlarında da 1'er asist yapmıştı.

Yunus Akgün 11 başladığı mücadelede 85 dakika sahada kaldı ve yerini Malik Karaahmet'e bıraktı.