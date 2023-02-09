Yunus Akgün ve Emin Bayram yardım çalışmalarına destek verdi

Galatasaray'ın genç futbolcuları Yunus Akgün ve Emin Bayram, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların genç oyuncuları Yunus Akgün ve Emin Bayram da katıldı. Yunus ve Emin, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.