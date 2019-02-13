Kartal'da çöken ve enkazında 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın hemen yanında bulunan Yunus Apartmanı'nda yıkım çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Yeşilyurt Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında meydana gelen sarsıntılar nedeniyle başta Yunus Apartmanı olmak üzere çevredeki 8 bina boşaltılmıştı.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı ancak bölgedeki yıkım çalışmaları devam ediyor. Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle yaşanan 21 kişinin hayatını kaybettiği faciada arama - kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında Yunus Apartmanı'nın adı sıkça gündeme gelmişti. Kirişlerinde ağır hasar tespit edilen Yunus Apartmanı, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında meydana gelen titreşimler nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, bu nedenle arama - kurtarma çalışmalarına sık sık ara verilmişti. Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ortaya çıkan durum nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, etraftaki 8 binanın yüksek riskli olduğunu tespit etmiş ve bu binalar boşaltılmıştı.

Yeşilyurt Apartmanı'nda arama - kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının Pazar günü resmen noktalanmasıyla birlikte, 8 binanın en risklisi olan Yunus Apartmanı'nın yıkımına geçildi. Pazar günü eşya tahliyesinin ardından akşam saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları dün gün boyu devam etti. İş makineleri bugün de sabahın erken saatlerinde işbaşı yaparak binanın yıkımına devam ediyor. Çalışmaları basın mensupları yakından takip ediyor.