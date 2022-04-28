Yunus timi ile ticari araç çarpıştı: 2 polis yaralı

Gaziosmanpaşa'da yunus polislerinin kullandığı motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevindeki Yunus polisleri motosikletle Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde seyrederken, kontrolden çıkarak önünde giden hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu ise motosiklet ve aracın kaldırılmasıyla normale döndü.