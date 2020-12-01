"Yunus'un Dilinden" programına Hayati İnanç konuk oldu

Tuzla Belediyesi'nin Instagram sayfasında canlı olarak yayınlanan programına konuk olan Hayati İnanç, Yunus Emre'nin hayatını anlattı.

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını sonrasında hayata geçirdiği canlı yayınlarına devam ediyor. Geçen ay açılan 2020-2021 yılı Yunus Emre Kültür Sezonu'nun ilk sergisi olan ‘Yunus'un Çağrısı' ile Yunus Emre'nin hayatını sanatseverler ile buluşturan Tuzla Belediyesi, bu sefer de Yunus Emre'nin hayatını izleyiciler ile buluşturdu. Konuşmasında üslubu, hayata dair verdiği örneklerle katılımcılar tarafından ilgiyle dinlenen Hayati İnanç, Tuzla Belediyesi sosyal medya hesabı olan Instagram sayfasında canlı yayınla Yunus Emre'yi, öğretilerini, Allah aşkını ve dünyaya bakış açısını anlattı. “Yunus'un Dilinden” söyleşi programı Selahaddin Kocaaslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

“Yunus bizden biridir”

Yunus Emre'nin hayatını anlatan Hayati İnanç, "Yunus Emre'nin günümüzde hala anılıyor olmasının görünür sebebi, ifadedeki billur ve saf eda. Çok güzel Türkçe tasavvuru ama hakiki sebep elbette başkadır. Bu sebep, hak aşığı olmaktan başka bir şey değildir. Yani, Allah sevdiği kulunu sevdiriyor. Kimsenin elinde olmadan gönüller ona dönüyor. 'Bizim Yunus' deriz. Evden biridir sanki. Bizden biridir. Her evin Yunus'udur o. Herkes onu tanır. Bizi burada bu platformda izleyiciler ile buluşturan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ekibine de teşekkür ederim" dedi.