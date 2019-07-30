Yürek burkan kurban bağışı hikayesi

2019 yılı kurban bağışı organizasyonu düzenleyen Vuslat Derneği, yürek burkan bir hikaye paylaştı.Kurban bağışlarının gerçek ihtiyaç sahipleri ile buluştuğunun belirtildiği yazılı açıklamada, söz konusu hikaye şu şekilde aktarıldı:

“Bugün sizlere ülkemizden ve huzurla oturduğumuz evlerimizden kilometrelerce uzakta yaşanan bir dramdan bahsetmek istiyoruz; Ayşe Hanım'ın hikayesinden. Ayşe Kenya'nın iç kesimlerinde yaşayan, eşini yıllar önce kaybetmiş bir kardeşimiz. Zaten zorlu olan hayat koşulları eşinin ölümü ile iyice işin içinden çıkılmaz bir hal almış. Bakması gereken bir ailesi olan Ayşe kardeşimizin ne yazık ki bir mesleği yok. Ailesi ile birlikte derme çatma bir barakada hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ayşe kardeşimiz her gün çevredeki inşaat alanlarını geziyor ve inşaatlardan arta kalan taşları topluyor. Topladığı taşları kilometrelerce taşıyıp barakasına getiriyor. Burada onları küçük parçalar halinde bölüp, çakıl taşı haline getiriyor. Onları satıp ailesinin geçimini sağlamaya ve hayata tutunmaya çalışıyor.

Ayşe kardeşimizin yaşam hikayesi Afrika ülkelerinde yaşanan milyonlarca örnekten sadece bir tanesi. Bu coğrafyalar açlık, susuzluk, yoksulluk, kötü yaşam koşullarının sonucu olan salgın hastalıklar gibi birçok ölümcül faktör ile sınanıyor. Dünyanın sırt çevirdiği, görmezden geldiği bu yerlerde ölüm korkusu ile uyanılmayan tek bir gün dahi yok. Bunca acıya rağmen; Ayşe kardeşimiz gibi umudu ile taşları kıran birçok insan, uzanacak bir yardım eli bekliyor.”

“Bu yaraları bir nebze olsun sarmak istiyoruz”

Açıklamada dernek olarak bu yıl 3 kıta 20 ülkede gerçekleştirilecek kurban organizasyonları ile ihtiyaç sahiplerine dokunmak istediklerini belirterek, “Bu yaraları bir nebze olsun sarmak istiyoruz. Sene içerisinde yaşadıkları zorlu hayatlarını unutturup, kurbanın rahmet ve bereketini onlarla bölüşmek niyetindeyiz. Hayırları gerçek ihtiyaç sahipleri ile buluşturma gayemizle çıktığımız bu yolda, umuda vesile olacak onlarla atan kalpler olduğunu buradaki kardeşlerimize hatırlatacağız. Sizlerde bir hisse bedeli olan 600 lira ile bu kardeşlerimizin yanında olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.