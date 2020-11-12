Yüreklerinde yaşattıkları Atatürk'ü şiirle anlattılar

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Yüreğimdeki Atatürk” konulu şiir yarışmasına katılan onlarca minik yürek yüreklerindeki Atatürk'ü şiirlerle anlattı.

Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen “Yüreğimdeki Atatürk” konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

Ödülleri törenle takdim edildi

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan ve Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, Belediye Başkan Danışmanı sanatçı Suat Suna tarafından öğrencilerin ödülleri takdim edildi.

Şiir yarışmasında ilk 5'e giren öğrenciler şu isimlerden oluştu: Kübra Uçar (Büyükçekmece İmam Hatip Ortaokulu), Ayşe Melek Gülerçe (Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu), Esra Zeynep Kalkan (İBB Mimar Turgut Cansever Oratokulu), Elisa İçöz (Azime Yılmaz İlköğretim Okulu) ve Çınar Kundak (Ömer Gültekin Yavuz Selim İlkokulu).