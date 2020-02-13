“Yurt dışında dil öğrenmek sandığınız kadar zor değil”

Dil öğrenmede en etkili yöntem olarak yurt dışı eğitimi görülüyor.

EduGate Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Volkan Gülen, yurt dışında dil öğrenmenin beklenilenin aksine zor olmadığını belirtti. Gülen, “Kimisi için kariyer, kimisi için kişisel gelişim, kimisi için bir kültür, kimisi için de yepyeni bir deneyimdir dil öğrenmek. Dünyanın farklı ülkelerinde, bir süreliğine de olsa oralı olmak, yeni insanlar tanımak, yeni lezzetler tatmak ve farklı bir dil öğrenmek, insanın hayatı boyunca yaşayacağı en özel yaşam tecrübelerinden biridir” dedi.

Gülen, “Yaş, cinsiyet ve çalışılan sektör fark etmeksizin yurtdışında dil eğitimi almak günümüzde artık çok daha kolay. En çok rağbet gören, global bir dil konumundaki İngilizceden, geniş bir coğrafyayı kapsayan İspanyolca ve Fransızcaya kadar pek çok dili yerinde öğrenmek hayal olmaktan çoktan çıktı” şeklinde konuştu.

“10 yıllık deneyimi olan profesyonel danışmanlar rehberlik etmeli”

Kaliteli bir hizmet anlayışını benimseyen kuruluşların bu noktada önemine vurgu yapan Gülen, “En az 10 yıllık deneyimi olan profesyonel danışmanların rehberliğinde öğrenmek istediğiniz dili, doğru bir yönlendirme ile eşsiz deneyime dönüştürebilirsiniz” diye konuştu.