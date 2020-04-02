Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'deki yurtta karantinaya alındı

Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'dan uçakla getirilen 200 öğrenci, Kağıthane'deki bir yurtta karantinaya alındı. Öğrencilerin odanın camına yapıştırdığı gökkuşağı resmi dikkat çekti

Erasmus programı kapsamında Avrupa'da eğitim ve öğrenim gören 200 öğrenci, dün sabah uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolleri yapılan öğrenciler ardından otobüsle götürüldükleri Kağıthane Sadabad Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Öğrencilerin korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi. Bir odadaki bazı öğrencilerin odanın camına yapıştırdığı gökkuşağı resmi dikkat çekti