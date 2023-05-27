Yurt dışından Türkiye'ye getirilen son oylar Kanada'dan

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Son olarak Kanada'da kullanılan oyların da İstanbul'a getirilmesiyle yurt dışındaki oyların tamamı Türkiye'ye gelmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı çerçevesinde yurt dışı temsilciliklerinde ise oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurt dışı temsilciliklerindeki kullanılan oyların tarifeli uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirilmesinin ardından oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi partilerin temsilcileri eşliğinde, 7 kilitli kapının olduğu odaya bırakıldı ve muhafaza altına alındı. Türkiye'de yarın gerçekleşecek olan ve ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi Kanada'da kullanılan oyların da İstanbul'a getirilmesiyle yurt dışındaki oyların tamamı Türkiye'ye gelmiş oldu. İstanbul Havalimanı'nda muhafaza edilen oylar, son kontrollerin ardından kara yoluyla Ankara'ya gönderildi. Son olarak YSK'nın kararı gereği yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yarın saat 17.00'ye kadar İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanabilecek.