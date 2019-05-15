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Yurtdışından telefon getirme süresi uzadı

Yurtdışından 2 yılda bir tane olan cep telefonu getirebilme imkanı, 3 yılda bir olarak değiştirildi.



Cumhurbaşkanlığı'nın 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre yurtdışından getirilen akıllı telefonlarının Türkiye'de kullanımına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Daha önce 2 yılda bir tane olan cep telefonu getirebilme imkanı, 3 yılda bir olarak değiştirildi.


Aynı kanunda yapılan değişiklikle kıymetin 1.500 euroyu geçmemek şartıyla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gelen eşyanı için Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 20 olacak vergi uygulanacak.

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