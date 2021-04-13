Yurtiçi Kargo'nun YK Plus projesine teknoloji ödülü

Yurtiçi Kargo'nun pandemi döneminde hayata geçirdiği ve sektörde yeni bir dönemi başlatan YK Plus projesi, teknolojik altyapısı ile IDC CIO Ödülleri'ne layık görüldü.

2019 yılında inovasyon kategorisinde E-kimlik ve YKGame projeleriyle ödül alan Yurtiçi Kargo, bu kez IDS Özel Ödülleri kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Kargo şirketi, şubat ayında da teknoloji alanında tüketici marka algısını araştıran bir ödül programı olan Tech Brands Turkey kapsamında ‘En Teknolojik Marka' ödülünü almıştı.

Türkiye genelinde uygulanan proje için geliştirilen YK Plus Mobil uygulamasını binlerce tedarikçisine sunan kargo şirketi, uygulama ile tedarikçilerin gelir takibi, fatura oluşturma ve eğitim içerikleri gibi birçok özelliğe tek bir uygulamadan ulaşmasını sağladı.

Verilen bilgiye göre, kargo şirketinin Bilgi Sistemleri tarafından 2020 yılının Nisan ayında geliştirilmeye başlayan ve Kasım ayında yayına alınan YK Plus Mobil uygulaması, kargo operasyonunun güvenli ve hızlı bir işleyişle sürdürülmesini sağladı. YK Plus sistemine Taşıyıcı ya da Teslim Noktası olarak dahil olanların kargo süreçlerini takip edebilmeleri için geliştirilen uygulama ile kargo işlemlerinin anlık takibi, günlük ve haftalık teslim edilen kargoların listelenmesi, uygulama üzerinden ERP entegrasyonu ile kazanç takibi ve otomatik oluşan faturaları kuruma iletme, eğitim ve oryantasyon içeriklerini takip edebilme gibi kolaylıklar sağlanmaktadır.

Evde kargo bekleme dönemini bitiren proje

Kargo şirketi, pandemi başlar başlamaz devreye aldığı proje, kendi içinde 4 farklı teslimat modelini barındırıyor. Bu modeller, konut bölgelerindeki operasyon kabiliyetini artıran Doğrudan Dağıtım Noktaları, esnaflardan oluşan YK Plus Teslim Noktaları, akıllı kargo dolapları ve araç sahibi girişimcilerden oluşan YK Plus Taşıyıcı başlıklarından oluşuyor.

Teslim Noktaları ve Akıllı Kargo Dolapları, Yurtiçi Kargo müşterilerini, tercih etmeleri halinde evde kargo beklemekten kurtarırken, DDN ve YK Plus Taşıyıcı modeli adrese teslim kargoların daha hızlı teslim edilmesini sağlıyor.