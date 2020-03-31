Yurtlarda kalan vatandaşlar tahliye ediliyor

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün itibariyle tahliye edilmeye başlandı. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu önünde kızını bekleyen annenin kızına sarılma anında ise duygusal anlar yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantina süresini dolduran vatandaşlar, son kez sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlıklı bulunan vatandaşlar, yurtlardan ayrılmaya başladı. Vatandaşların bazılarını yakınları özel araçlarla alırken, yakını olmayanlar özel tahsis edilen otobüslere binerek buradan ayrıldı.

Yurt çıkışında hazır bekleyen otobüsler vatandaşları toplu ulaşım araçlarına kadar götürürken, şehir dışına çıkacaklar ise kontrol sonrasında verilen seyahat izin belgesiyle İstanbul'dan otobüslerle ayrılabilecek.

Anne ile kızın buluşmasında duygusal anlar

Yurtta kalanların tahliye edilmeye başlamasıyla birlikte yakınlarını bekleyen vatandaşların buluşma anları kameraya yansıdı. Bir annenin kızına sarılma anında duygusal anlar yaşandı. Öte yandan bavullarıyla birlikte yurttan ayrılan bazı vatandaşların ise yakınlarına sarıldığı görüldü.