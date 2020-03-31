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Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu

Avrupa’dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün itibariyle tahliye edilmeye başlandı.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün itibariyle tahliye edilmeye başlandı. Tahliye olan vatandaşları almak için yurtlara gelen otobüsler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu önünde otobüslerin oluşturduğu uzun kuyruklar havadan görüntülendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantina süresini dolduran vatandaşlar, son kez sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yurtlardan ayrılmaya başladı. Vatandaşların bazılarını yakınları özel araçlarla alırken, yakını olmayanlar özel tahsis edilen otobüslere binerek buradan ayrıldı.


Tahliye olan vatandaşları almak için gelen otobüsler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu önünde otobüslerin oluşturduğu uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

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