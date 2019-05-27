Yurttaş: "Aşırı gerilim sönümleyici kullanımı tasarruf sağlıyor”

Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, “Aşırı gerilim sönümleyici kulla-nan fabrikalar, makine başına yıllık yaklaşık 500 dolar elektronik kart tamir veya edinim maliyeti, yaklaşık 500 dolar sigortalama indirimi olmak üzere 1000 dolar doğrudan kar elde etmektedir” dedi.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO'su Evren Yurt-taş,aşırı gerilimi önleyen cihazların önemine değindi. Yurttaş, “İçinden geçtiğimiz ekonomik dönem, şüphesiz üretimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha yaşatarak bizlere öğretiyor. Cumhuriyet ile birlikte hatta daha öncesinden ülkemizin tarımdan sanayileşmeye doğru devlet politikası şeklinde bir tavır alması da, üretimin olduğu kadar, sanayileşmenin; yani hızlı ve kaliteli tedariğin de önemli olduğunu tekrar ortaya koyuyor.

Sanayileşmenin en önemli unsurlarından biri olan hızlı ve kaliteli üretim, makinelerin sürekli ve verimli çalışmasıyla eşdeğer durumdadır. Çünkü bir makine durduğunda, diğer makinelere yarı mamül veremeyerek tüm fabrikanın durmasına ya da en azından yavaşlamasına yol aça-bilmektedir. Peki makineler neden durur, ve sürekli ve verimli çalışması için neler yapılmaldır?” dedi.

Yurttaş, “Makinelerin sürekli ve verimli çalışabilmeleri aslında basit birkaç tedbir ile rahatlıkla sağlanabilmektedir ki bunlar; bakımlarının yapılması, çalışma sıcaklığı değerlerinin ayarlanarak aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlardan izole edilmeleri, kirli ve tozlu ortamlardan mümkün olduğunca arındırılmaları olarak sıralanabilirler.

Tüm bunlar yapıldığında bile makinelerin çalışmasını durduran veya verimli çalışmasını engelleyen, tüm sanayicilerin neredeyse ortak bir problemi daha vardır: aşırı gerilimler! Aşırı gerilimler sanayide makinelerin elektronik kartlarının yanmasına sebep olan; toz, mekanik hatalar, ısı gibi sebeplerin en başında %90 gibi bir oranda karşımıza çıkmaktadır. Adeta sanayici elektronik kartların ne yaparsa yapsın yanması gerektiği gibi bir algıya kapılarak, bunları maliyet cetveline eklemiştir.

Aşırı gerilimler, makinelerin demeraj denilen kalkış hareketlerinde sürekli olmak üzere, tüm elektrik kullanıcıların ortak problemidir. Ancak bunun da çözümü 12 yıldan beri ülkemizde Bursa'da faaliyet gösteren Trimbox tarafından bulunmuştur ve binlerce makinede ülkemizin neredeyse tüm marka tesislerinde güvenle kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Binlerce lira tasarruf sağlanıyor”

Trimbox aşırı gerilim sönümleyici kullanan fabrikaların, makine başına yıllık yaklaşık 500 dolar elektronik kart tamir veya edinim maliyeti, yaklaşık 500 dolar sigortalama indirimi olmak üzere 1000 dolar doğrudan kar elde ettiğini kaydeden Yurttaş, “Makinelerin kartlarının yanmamasını sağlayarak fabrikanın üretiminin aksamaması hesaba katıldığında rakamlar çok daha ciddi değerlere ulaşmaktadır. Yaklaşık 100 dolar değerinde bir ürünle yıllık 1000 dolar doğrudan kar etmek, neredeyse ürünü 1 ayda amorti etmek anlamına geliyor.

Toplamda ülkemizde yıllık 2 Milyar dolar değerinde aşırı gerilim kaynaklı elektronik kart hasarı olduğu düşünüldüğünde, konunun tüm sanayiciler ile birlikte toplumsal çözülmesi ve bilinç oluşturulması gereken bir konu olduğu kolayca anlaşılabilmektedir.

Özellikle endüstri 4.0 ile sanayide insan faktörünün azaltılması ve hexadecimal kodlarla hare-ket eden mikroişlemcili robotik komutların da aşırı gerilim darbeleriyle hatalı komut verebilecekleri ve bu sistemlerin elektronik kartlarının aşırı derecede pahalı olması, aşırı gerilim sönümleyici Trimbox kullanımının önemini bir kez daha gündeme getirmektedir” şeklinde konuştu.