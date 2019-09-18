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Yusuf Günay: "Rekabette geri kalmanın çaresizliği"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına karşılık olarak sosyal medya hesabından, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" yazdı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına karşılık olarak sosyal medya hesabından, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" yazdı.


Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulüp hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" ifadelerini kullandı.

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