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Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.


Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızıl kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum."

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