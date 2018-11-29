Yusuf İslam, İstanbul'daki Helal Fuarı'na katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı etkinliğinin açılış seremonisine katıldı. İslam, açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, "İslam dünyasında ekonomik ve siyasi anlamda birliktelik yok" dedi. Öte yandan Yusuf İslam, Diriliş Ertuğrul dizisini izlediğini söyledi.

Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı açılışı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events işbirliğinde gerçekleştirildi. Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuara, helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil-muhafazakâr moda gibi birçok sektörden 250'yi aşkın ulusal ve uluslararası firma katıldı. 2 Aralık tarihine kadar sürecek dev organizasyonun 80'i aşkın ülkeden on binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Zirveye Yusuf İslam da katıldı

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen ve hayırsever Yusuf İslam, Dünya Helal Zirvesi açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Açılışa Yusuf İslam'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, siyasetçi ve sanatçı katıldı. Tüm insanların aynı derecede saygı gördüğü daha adil bir dünya için ortaya koyduğu çabayla tanınan Yusuf İslam, açılış seremonisinde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından İslam'a "Dünya Helal Zirvesi Barış Ödülü" takdim edildi.

Yusuf İslam, Dünya Helal Zirvesi'nin açılışındaki konuşmasında Türkiye'nin en sevdiği ve sürekli ziyaret etmek istediği İslam ülkelerinden olduğunu belirtti. Müslüman olması ve sonrasında yaşadığı süreçlere değinen İslam, İslamiyeti kaynağından öğrendiğini ifade etti. İslam dünyasında siyasi ve ekonomik birliktelik olmadığını vurgulayan Yusuf İslam, bu konudan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Diriliş Ertuğrul dizisini izlediğini de söyleyen İslam, bu diziden çok şey öğrendiğini ancak en çok şeyi Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğini dile getirdi.