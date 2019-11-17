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Yusuf Karul ‘Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, son şarkısı Göçmen Kuşlar’ı kliplendirdi.

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, son şarkısı Göçmen Kuşlar'ı kliplendirdi.


“Bırakma Beni” albümüyle büyük beğeni toplayan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Karul, şimdi de sözü ve müziği kendisine ait olan “Göçmen Kuşlar” şarkısı için kamera karşısına geçti. Yönetmen Utku Çılgın tarafından çekilen klip, tüm dijital platformlarda yerini aldı.


Yusuf Karul, şarkının beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi ve sevenlerine teşekkür etti.

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