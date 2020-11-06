Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Lille forması ile Milan karşısında hat-trick yapan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Lille deplasmanda Milan ile karşılaştı. Yusuf Yazıcı'nın 21, 55 ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i, Milan'ın 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Yazıcı, yaptığı hat-trick ile büyük ilgi gördü. Yazıcı ilk hafta maçında da Sparta Prag karşısında yaptığı hat-trick ile Avrupa'nın gündemine gelmişti.

UEFA'nın hazırladığı haftanın en iyi 11'i listesinde yer alan Yazıcı, haftanın en iyi oyuncusu olarak da seçildi.